DigiTouch vola in Borsa. Piace accordo con Bango su Audiens

DigiTouch

Bango

(Teleborsa) -ha ceduto interamente la propria partecipazione rappresentativa del 66,8% di Audiens a favore dell'ingleseche, a seguito della cessione constestuale degli altri soci, ha acquisito una partecipazione complessiva di circa il 98.45%.Lo si legge in una nota nella quale si precisa che per le sue quote DigiTouch, "in modo da poter trarre beneficio dalla significativa crescita che deriverà dallo sviluppo commerciale e tecnologico di Audiens. Infatti, l’accordo prevede che Bango investa più di 1 milione di euro nell’upgrade della piattaforma Audiens, per consentirne la distribuzione dei servizi di gestione dati in nuovi paesi"., con la possibilità di poter offrire i servizi della Customer Data Platform ai propri clienti e prospect. In questo modo DigiTouch continuerà a rappresentare Audiens sul mercato italiano e ne distribuirà la sua tecnologia, in linea con il proprio piano industriale presentato a novembre del 2017.: quest'ultima crolla a Londra con una discesa del 12,67%, DigiTouch balza invece a Piazza Affari del 4,43%.