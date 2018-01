In difficoltà Stmicroelectronics, oltre Texas Instruments pesa taglio target price

STMicroelectronics

Texas Instruments

FTSE MIB

azienda italo-francese di semiconduttori

STMicroelectronics

(Teleborsa) - Affonda sul mercato, che soffre con un calo del 2,94%.Il titolo era già sotto pressione nella prima parte della seduta, complice la performance negativa messa a segno danel dopo Borsa USA in scia alA ciò, si aggiunge il: a 23 euro dai 26 precedenti, alla vigilia della pubblicazione dei conti di bilancio.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell', che fa peggio del mercato di riferimento.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 19,72 Euro. Primo supporto visto a 19,15. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 18,82.