Intesa Sanpaolo punta alla Cina. Messina: "Può diventare seconda area crescita oltre Italia"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -non guarda a operazioni di M&A (merger and acquisition), ma punta a crescere in Cina, con l'obiettivo di farla diventare la seconda area di crescita dopo l'Italia.Lo ha anticipato al World Economic Forum di Davos , il. "Non stiamo guardando all'M&A. Vogliamo guardare a possibili opportunità di crescita in Cina, che, perché penso che Europa più o meno sia un'area in cui non possiamo avere una crescita superiore a quella nel nostro Paese. In Italia possiamo esplorare le potenzialità della nostra area clienti, mentre la Cina potrebbe essere davvero un'opzione di crescita per Intesa Sanpaolo", ha affermato Messina.Intesa presenterà a Milano, il prossimo 6 febbraio 2018, il nuovo piano d'impresa "Siamo pronti a valutare alleanze strategiche in Cina con partner cinesi - ha aggiunto Messina -. Abbiamo comprato il 15% in una banca e il 49% in una società di gestione del risparmio. Nel business plan metteremo insieme tutto in quest'area e la Cina può essere davvero la seconda area in cui cresciamo oltre all'Italia".