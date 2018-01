Scuola, docenti precari di terza fascia messi ai margini dal Miur

(Teleborsa) - Tra i docenti precari della scuola c’è un folto gruppo al quale il Ministero dell'Istruzione riserva, salvo imporre loro i medesimi doveri degli altri colleghi supplenti, per non parlare del personale già immesso in ruolo: stiamo parlando di tutti gli aspiranti insegnanti della scuola pubblica inclusi nella terza fascia d’istituto.Si tratta - spiega il- di tutti coloro che sono in possesso del titolo di studio, utile all’accesso in una o più classi di concorso, e che in vista di un’abilitazione all’insegnamento (in via di cancellazione) vengono collocati nell’ultimo raggruppamento di precari, prima della "messa a disposizione", presente all’interno di ogni istituto scolastico.Per loro, soprattutto in alcune zone d’Italia dove scarseggiano i candidati, non di rado si profila la chance di lavorare con una certa stabilità. Sempre in attesa di partecipare ad un concorso pubblico, visto che, dopo l’incredibile ed immotivata esclusione dall’ultimo concorso a cattedra, con l’attuazione del nuovo reclutamento previsto della Legge 107/2015 torneranno ad avere la licenza per dimostrare la loro preparazione e attitudine al lavoro di insegnante.Anief dinanzi a questo scenario dice no: “– spiega- è un. Per trovare una collocazione ai docenti della terza fascia d’istituto, la nostra piattaforma consiste nell'estrarre ile non per venti scuole, da cui per scorrimento assumere anche per terza fascia con semplice anno di prova abilitante., in tutte le sedi politiche, attraverso proposte e specifici emendamenti presentati.- conclude il sindacalista - subito dopo essere diventati rappresentativi a seguito del rinnovo delle elezioni Rsu in programma nel prossimo mese di aprile".