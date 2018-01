Wall Street avvia con un timido più

Dow Jones

(Teleborsa) - Timidi guadagni in avvio per la borsa di, con ilche sta mettendo a segno un +0,40%, sulla stessa linea, lofa un piccolo salto in avanti dello 0,28%. Pressoché invariato il(+0,20%). segnali di ripresa dal settore immobiliare , mentre fra poco si conosceranno i dati sul PMI servizi e manifatturiero del mese di gennaio. Poi a seguire alle 16:00 ora italiana sarà la volta del dato sulla vendita di case esistenti, mentre alle 16:30 sarà rivelato il consueto report sulle scorte settimanali di petrolio.Tra le storie societarie, occhi puntati su. L'Antitrust europeo ha comminato al produttore di chip statunitense una mega multa da 997 milioni di euro Al top tra i(+2,13%),(+1,54%),(+0,86%) e(+0,71%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,97%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,61%.Tra i(+3,04%),(+2,17%),(+2,15%) e(+1,72%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,43%.per, che segna un incremento marginale dello 0,33%.Sensibili perdite per, in calo del 2,95%.In apnea, che arretra del 2,34%.