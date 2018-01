Wall Street cambia rotta e perde slancio

Dow Jones

Netease

(Teleborsa) -con ilche scivola dello 0,14%. Sulla stessa linea lo, che continua la seduta con un -0,18%. In ribasso il(-0,70%). segnali di ripresa dal settore immobiliare , mentre i PMI servizi e manifatturiero rimangono in zona espansione. In calo la vendita di case esistenti e le scorte settimanali di petrolio, occhi puntati su. L'Antitrust europeo ha comminato al produttore di chip statunitense una mega multa da 997 milioni di euro . Buone notizie per i dipendenti di. Più di 150mila lavoratori USA riceveranno benefit più generosi grazie al taglio dell'aliquota delle tasse aziendali che passa dal 35% al 21%.Occhi puntati su Davos, dove il dibattito sui dazi si infiamma .A Wall Street, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 26.191,86 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità lo, che continua la giornata a 2.834,42 punti. Negativo il(-0,73%); sulla parità lo(-0,2%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,83%),(-0,42%) e(-0,41%).Tra i(+1,60%),(+1,12%),(+0,88%) e(+0,78%). Le, invece, si abbattono suche ottiene -2,93%, dopo una trimestrale che delude per, che mostra una perdita dell'1,68%., che accusa un calo dell'1,67%., con un netto svantaggio dell'1,37%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,90%),(+3,10%),(+2,43%) e(+1,92%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,72%., che affonda del 6,99%., che segna una discesa di ben -3,26 punti percentuali.per, che crolla del 3,11%.