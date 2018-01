3M non delude Wall Street: alzati target e dividendo dopo i conti positivi

3M

(Teleborsa) -non delude gli investitori. Il colosso manifatturiero statunitense, meglio noto per aver dato i natali al Post-it, ha chiuso ilcon un, o 85 cent ad azione,rispetto agli 1,2 miliardi di dollari, o 1,88 dollari ad azione, messi a bilancio nello stesso periodo dell'anno precedentlegato alla r iforma fiscale entrata in vigore negli USA a inizio 2018 . Al netto di tale onere l'utile per azione è di 2,10 dollari e batte le attese degli analisti.a 8 miliardi di dollari,. Una guidance, questa, superiore a quella di 9,60-10 dollari precedentemente annunciata.Previsto inoltrenel primo trimestre, in aumento di 16 centesimi.Positiva la reazione del mercato: i titoli 3M stanno guadagnando l'1,52% al Nyse di Wall Street.