Deraglia treno regionale alle porte di Milano. Si contano le vittime

(Teleborsa) - Tre donne hanno perso la vita nell' incidente ferroviario avvenuto stamane alle porte di, mentre si contano 5 feriti molto gravi e 46 persone ricoverate negli ospedali della zona. Bilanci che variano di ora in ora e vengono corretti con il passare del tempo, visto le notizie concitate che arrivano dal luogo dell'incidente.Un treno regionale delle ferrovie Trenord, pieno di pendolari, partito daè deragliato stamane alle 6:57 traI tecnici sono al lavoro per accertare le cause del deragliamento, forse dovute a un cedimento strutturale di binario, circa due chilometri prima rispetto al luogo dell'incidente. Isono ancora all'opera per tirare fuori le numerose persone incastrate nelle lamiere del convoglio.Frattanto, il Gruppo FS Italiane ha espresso cordoglio alle famiglie delle vittime