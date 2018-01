Eurozona, in retromarcia le vendite di veicoli commerciali di dicembre

(Teleborsa) - In retromarcia la vendita di veicoli commerciali e da lavoro in Europa. Secondo i dati forniti dall'associazione europea dei produttori di auto (), le. Il mercato italiano ha registrato il calo più marcato, con le immatricolazioni che a dicembre scivolano del 17,4%.Bene il bilancio del 2017 che vede la domanda di nuovi veicoli commerciali rimanere positiva in tutta l'UE, con 2,4 milioni di unità registrate o il 3,2% in più rispetto al 2016. La Spagna ha guidato questa crescita con il più alto aumento percentuale (+ 13,5%), seguita dalla Francia (+ 6,9%) e Germania (+ 3,3%). Per contro, la domanda in Italia scivola del 2,3% e quella del Regno Unito del 4,4% .Considerando l'Unione Europea ed i Paesi dell'EFTA il dato segna un calo del 3,9%, mentre per i soli Paesi dell'Europa occidentale si evidenzia un decremento del 4,4%.