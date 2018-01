Le banche attirano ancora acquisti

BPER

(Teleborsa) - La giornata finanziaria si apre all'insegna del rialzo per i titoli bancari di Piazza Affari che proseguono il trend positivo della vigilia, complici le dichiarazioni di Danièle Nouy Tra i player del settore,viaggia in cima al paniere principale del FTSE MIB con un balzo di oltre l'1%. Segue a ruotache ha fatto sapere di puntare alla Cina, come seconda area di crescita dopo l'Italia . Toniche inoltre+0,52%,+0,93% e+0,40%.La responsabile della vigilanza bancaria unica Nouy ha dichiarato che l'addendum della Banca Centrale Europea sui crediti deteriorati (non performing loans o NPL) in seno alle banche sarà finalizzato nel primo trimestre di quest'anno, anche se la sua applicazione potrebbe essere posticipata.