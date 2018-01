Mercati cauti con il focus sulla BCE

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Resta l'attesa tra gli investitori per ile, in particolare è rivolta alle parole del, che terrà la consueta conferenza stampa.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,241. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.359,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,72%, a 66,08 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota 132 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,90%.è stabile (+0,06%). Stesso andamento cauto per, (+0,08%) mentre le vendite si abbattono su, che registra un ribasso dello 0,72%., con ilche sta mettendo a segno un +0,62%.In luce sul listino milanese i comparti(+1,40%),(+1,03%) e(+0,83%).di Piazza Affari, effervescente, con un progresso del 2,17%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,93%.Tra le banche, in luce, con un ampio progresso dell'1,43%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,43%. Debole, invece,, con un modesto ribasso dello 0,65%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,35%),(+2,30%),(+2,03%) e(+1,50%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,40%.