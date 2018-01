Piazza Affari tonica in un'Europa cauta

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Tecnologico

Chimico

Banche

STMicroelectronics

Banco BPM

BPER

UBI Banca

Ferragamo

Moncler

Leonardo

Cairo Communication

Vittoria Assicurazioni

Juventus

ASTM

Rai Way

(Teleborsa) -, con il mood degli investitori catalizzato dal meeting odierno della BCE. In particolare, l', in conferenza stampa, in un contesto di ripresa economica per l'Eurozona, ma anche di preoccupazione per la forza dell’euro.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,14%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,85%, a 66,17 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 131 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,89%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,45%. Debole, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, così come, che segna un quasi nulla di fatto.: ilsale dello 0,35% a 23.704 punti.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+2,29%),(+0,73%) e(+0,62%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,82%) dopo i conti di bilancio annunciati prima dell'avvio del mercato.Toniche le banche, con(+1,85%),(+1,40%) e(+0,95%).Sotto pressione i titoli del lusso, come, -1,47% e-1,26%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,64%.del FTSE MidCap,(+1,17%),(+1,10%),(+1,06%) e(+1,02%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,31%.