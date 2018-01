RE Italy, Cervone (Nova Re Siiq): più PIL con immobiliare "virtuoso"

Nova Re Siiq

(Teleborsa) - "La possibilità di mettere in moto un circuito virtuoso volto allaconsentirebbe di liberare risorse, contribuendo in misura considerevole alla".Lo ha sottolineato, Consigliere delegato di, quotata del gruppo Sorgente, nel corso del suo intervento aSecondo Cervone(che fa capo, ad esempio, a fondi immobiliari e società quotate - ndr)e impedisce la creazione di ulteriore ricchezza a supporto del Paese. Infatti. In particolare, rispetto al 28% della media europea,, ma che senza una strategia di sistema – rileva Cervone - richiede molto tempo per essere raggiunto.Secondo Cervone è quindi urgente e necessario lo, che consentirebbe di liberare risorse da destinare al loro core business, e ilche contribuirebbe ad un’iniezione diretta sul PIL attraverso lo sviluppo delle attività tradizionalmente comprese nell’industria immobiliare.Infine secondo il Consigliere delegato(exit tax sulle plusvalenze generate e totale esenzione dalle indirette)