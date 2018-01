Sigep dei record: successo del made in Italy, visitatori oltre le attese

(Teleborsa) -. Il 39° Salone della gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè, organizzato da IEG e conclusosi ieri alla, va in archivio con un, di cui 135.746 buyers italiani e 32.202 buyers esteri provenienti da 180 paesi, una conferma della dimensione mondiale del business e della crescita della domanda internazionale.La kermesse, con un grandissimo numero di eventi e concorsi, ha trasmesso un forte stimolo al comparto del dolciario made in italy, parte consistente dell’export agroalimentare italiano, salito a fine 2017 a 40 miliardi di euro.(in primis Spagna, Germania, Francia, Grecia, Polonia), dall’Asia 12% (Giappone, Corea, Cina e India), 7% dalle Americhe (Stati Uniti, Canada e Brasile), 3% dall’Africa (Marocco, Algeria, Egitto 1%) e dall’Oceania (Australia).su una superficie di 129.000 mq,nel palinsesto ufficiale,dei quali 112 esteri per uno sviluppo di quasimedia ad oggi. Successo per la App dedicata a SIGEP: superati i 10.000 download.Sono i fatti a dare lo spessore di questo successo: gli accordi pluriennali con tutti i protagonisti delle filiere coinvolte, l’avvio condi un nuovo programma pluriennale di promozione mondiale, l’ingresso nella compagine societaria della prestigiosae il piano industriale quinquennale all’insegna degli investimenti in strutture, innovazione e internazionalità , riconfermano alle imprese che IEG è partner affidabile e leader anche per i numeri e per i contenuti che esprime.