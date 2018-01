Tribunale UE respinge ricorso Italia contro taglio fondi a Sicilia

(Teleborsa) -, con un cofinanziamento del Fondo sociale europeo (FSE) di importo massimo pari a 846,46 milioni.la Commissione ha ritenuto che, a causa delle irregolarità singole e sistemiche constatate, il contributo finanziario all'intervento in questione dovesse essere ridotto di un importo totale pari a 379,73 milioni di cui 265,81 milioni a carico del FSE.Nella decisione odierna, il Tribunale europeo ha evidenziato come l'Italia non abbia dimostrato l'erroneità della decisione della Commissione o del procedimento da essa adottato."Per contro, il Tribunale osserva come sia innegabile l’esistenza di errori sistemici, imputabili a insufficienze nei sistemi di gestione e di controllo del Programma Operativo per la Regione Sicilia, che si sono manifestati nel corso di diversi esercizi finanziari e ai quali non è stato posto del tutto rimedio fino alla fine della programmazione" spiega un comunicato.