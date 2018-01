Trump apre a cittadinanza Dreamers

Dreamers

(Teleborsa) - Il presidentepronto a sostenere un accordo che garantirebbe la cittadinanza "in un periodo di 10-12 anni" ai, gli 800.000 clandestini arrivati da piccoli neglie ai qualiaveva tolto le protezioni in passato garantite da ordini della Casa Bianca.La "sanatoria" della loro posizione è la contropartita richiesta dai democratici per approvare la legge di bilancio dopo l'ultima breve proroga servita a revocare lo shutdown che per tre giorni ha interrotto i servizi pubblici essenziali negli States.Il Presidentevuole in cambio, 25 mld per muro con il Messico e 5 mld di misure aggiuntive sulla sicurezza dei confini,l'abolizione della lotteria dei visti e della catena migratoria.