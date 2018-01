Agenzia delle Entrate, al via nuovo assetto organizzativo

(Teleborsa) - Al via la riforma dell'con un nuovo assetto organizzativo.Grazie a due delibere approvate dal Ministro dell'Economia e delle Finanzeci saranno anche nuovi vertici tra cuiLa riforma organizzativa, si legge in una nota dell', "prevede che le attività vengano ripartite tra due divisioni: lache realizza, a livello centrale, la definitiva e compiuta integrazione di tutti i servizi fiscali, compresi quelli attinenti alla fiscalità immobiliare e la, che - superando il tradizionale approccio funzionale in ragione della tipologia di processo - adotta un approccio per tipo di soggetto destinato a favorire una migliore conoscenza della platea di riferimento e dunque un'azione più mirata di controllo".(alle quali sono preposti i due vicedirettori dell'Agenzia); altre sette Direzioni Centrali (tra cui la nuova Direzione Centrale Affari Legali) curano funzioni trasversali e di supporto.Il Comitato di gestione dell'Agenzia delle Entrate ha deliberato le nomine deii., mentre allavaIl Comitato ha approvato anche il rinnovo dell'assunzione di altri due dirigenti di vertice a tempo determinato:è stato confermato come, mentre a– già Direttore aggiunto Accertamento –Il Comitato ha infine deliberato l'attribuzione di due incarichi di vertice a dirigenti interni: in forza delle loro significative esperienza pregresse,già Direttore regionale dell'Umbria e dell'Abruzzo,, collocata nella Divisione Servizi, mentre, attuale Direttore aggiunto Normativa,