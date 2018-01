American Airlines macina ricavi nel quarto trimestre

American Airlines

(Teleborsa) - Il pieno di utili e ricavi e l'outlook ottimista non aiutanoLa holding statunitense di compagnie aeree è debole a Wall Street nonostante i positivi numeri svelati la vigilia. Ilsi è chiuso con undi 258 milioni di dollari, o 54 cent ad azione, in discesa rispetto ai 289 milioni, o 56 cent ad azione, messi a bilancio nello stesso periodo dell'anno precedente.di 92 cent.sono passati da 9,97 a 10,60 miliardi di dollari, risultando poco sopra le stime di 10,57 miliardi., che si porta dall'82,1% all'82,8%.Per il 2018 il colosso dei cieli stima un aumento della profittabilità grazie ad una ulteriore crescita dei ricavi.Le azioni American Airlines stanno limando lo 0,60% al Nasdaq di Wall Street, in linea con in settore.