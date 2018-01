Denaro su Bomi Italia, UBI alza il target price

Bomi Italia

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,48%.A fare da assist alle azioni, contribuisce la valutazione positiva giunta dagli analisti diche confermando il giudizio "buy" sul titolo, alzando il prezzo obiettivo a 4,31 euro rispetto ai 3,57 euro delle attuali quotazioni.Nei giorni scorsi, la società, attiva nel settore della logistica in campo biomedicale, ha annunciato un piano industriale molto ambizioso , in una logica stand alone ed incorporando solo i risultati attesi dalla recente acquisizione di una controllata brasiliana.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,617 Euro e primo supporto individuato a 3,487. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3,747.