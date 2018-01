Digital Bros porta in Cina la versione mobile "Free to Download" di Terraria

Digital Bros

(Teleborsa) -, attraverso la controllata 505 Games, lancia una versione mobile Free to Download di Terraria, adattata esclusivamente per il mercato cinese. Questa versione localizzata di Terraria è pubblicata in Cina da iDreamsky Technology, il più grande editore indipendente di giochi mobile del paese.e pubblicato da 505 Games, è un titolo sandbox di azione-avventura a scorrimento orizzontale che combina: la creazione di oggetti unici, l’esplorazione di vasti ambienti di gioco 2D generati proceduralmente e il combattimento contro diverse tipologie di nemici.La distribuzione coprirà circa 100 canali cinesi di distribuzione mobile Android, oltre il 99% della totalità del mercato Android cinese, inclusi Tencent MyApp, 360 Mobile Assistant, Xiaomi App Store e Game center, Huawei App Market e molti altri. L’uscita della versione iOS è attesa su App Store cinese nei prossimi mesi.Il titolo, si muove al rialzo a Piazza Affari con un progresso dello 0,74%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 10,87 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 11,05 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 10,79.