ENAV, accordo con IATA per migliorare gestione spazio aereo italiano

ENAV

(Teleborsa) -, International Air Transport Association e, Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo, hanno siglato un accordo mirato a sviluppare una strategia nazionale per il settore aerospaziale.Le due realtà rafforzeranno la loro cooperazione già esistente, per questa iniziativa, al fine die la. Tale strategia, si basa sul(ATM), per rispondere agli obiettivi del "Cielo unico europeo", progetto della Commissione europea: modernizzazione e miglioramento della sicurezza, prestazioni ambientali ed efficienza operativa.Ile dà lavoro a quasi 600.000 persone. Dalla modernizzazione dello spazio aereo, sono attesi vantaggi significativi: è previsto un PIL annuale di 27 miliardi di euro e 95.000 posti di lavoro in più.La domanda di aviazione, in Italia, è vista crescere fino a 173 milioni di passeggeri all'anno, entro il 2036. A sostegno di questa ondata di viaggiatori, l'Italia deve modernizzare il proprio spazio aereo e la rete di gestione del traffico (ATM), garantendo sicurezza, riduzione dei costi ed emissioni di CO2.