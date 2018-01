INPS, al via i primi pagamenti del reddito d'inclusione (REI)

(Teleborsa) -, introdotto dal governo per contrastare la povertà al di sotto di una data soglia di reddito e con figli a carico. Lo annuncia l'INPS, precisando che i primi pagamenti saranno liquidati domani.L'Istituto di previdenza ha fatto anche sapere che pubblicherà a breve un report sulla platea che lo ha richiesto e sulle domande accolte. Al 2 gennaio, le domande pervenute erano 75.885 e comprendevano il periodo a partire dal 1° dicembre 2017.Frattanto, il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, ha confermato il pagamento dell'assegno a partire dalla fine del mese di gennaio ed ha confermato che inserirà in organico dei centri per l'impiego 600 persone per occuparsi dlele famiglie che ne hanno diritto.