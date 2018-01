Mercati in cauto rialzo. Focus sul mercato Forex

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Automotive

Beni personali e casalinghi

Telecomunicazioni

Fiat Chrysler

Moncler

BPER

Mediobanca

UBI Banca

Telecom Italia

De'Longhi

Fincantieri

OVS

Vittoria Assicurazioni

Gima Tt

(Teleborsa) -, così come per Piazza Affari. Il focus degli investitori resta puntato sul mercato Forex, in particolare sul cambio euro/dollaro, alla luce delle dichiarazioni del Presidente USA, Donald Trump Il numero uno della Casa Bianca ha affermato alche il biglietto verde diventerà sempre più forte, contrariamente a quanto indicato dal, favorevole a un tasso di cambio debole che "fa bene al commercio degli Stati Uniti".L'continua gli scambi a 1,248 Euro / Dollaro USA, con un aumento dello 0,86%, all'indomani della riunione di politica monetaria della BCE e delle parole di Mario Draghi . Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,73%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 65,52 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a 136 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,97%., incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Sostanzialmente tonica, +0,23%. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,39%., con ilche si attesta a 23.715 punti.Buona la performance a Milano dei comparti(+0,63%) e(+0,48%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,51%.di Piazza Affari, in luce, +1,34% che ha raddoppiato l'utile nel 2017 Nel lusso, frazionale la salita di, +0,82%.Tornano le vendite, su, che prosegue le contrattazioni a -0,75%. Contrazione moderata anche per, -0,66%. Sottotono-0,66%.Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al Top tra le azioni italiane a(+2,54%),(+1,32%),(+1,16%) e(+1,08%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,47%.