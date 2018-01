Snam festeggia l'upgrade di JP Morgan

Snam

utility

FTSE MIB

Snam

(Teleborsa) - Si muove in frazionale rialzo il titolo, che scambia in salita dello 0,56%.A fare da assist alle azioni è la promozione giunta dagli analisti di JP Morgan che hanno rivisto al rialzo il target price a 4,5 euro rispetto 3,97 euro delle attuali quotazioni. Confermato il giudizio "buy".L'andamento dell'nella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 3,963 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 3,987. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 3,951.