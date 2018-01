Borse europee avviano la settimana all'insegna dell'incertezza

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -che all'esordio mostra un timido più. Rimangono incolore, invece, le altre borse europee. Dopo i nuovi record di Wall Street di venerdì scorso 26 gennaio che ha ignorato il PIL deludente , gli occhi degli investitori rimangono puntati alla riunione della Fed che in settimana si prepara a svelare i tassi d'interesse.Dal fronte macro, crescono i prezzi import in Germania , mentre i consumi e il commercio spagnoli si mostrano in salita nel mese di dicembre.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,39%. Lieve calo dell', che scende a 1.346,9 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 66,12 dollari per barile.è stabile, riportando +0,06%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,18%, e poco mosso, che mostra un +0,05%.Piazza Affari riporta una variazione pari a +0,2% sul, mentre, al contrario, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,21%.Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un fortissimo incremento del 3,51%., che mostra un incremento dell'1,56%.che evidenzia un bel vantaggio dell'1,31%.per, che sale di un frazionale +0,75%., invece, si registranoche mostra un calo frazionale dello 0,68%.suoggi alla resa di conti.sale dello 0,28%, dopo aver presentato il Piano Industriale al 2020