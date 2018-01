Crisi, a rischio povertà 9,3 milioni di italiani

(Teleborsa) - Cresce l'area di disagio sociale. Diventache fanno i conti con l'che è aumentata dell'1,4% dal 2016 al 2017: nel bacino dei deboli 128mila persone in più. I disoccupati sono in calo di 69mila unità, ma sono 197mila in più gli occupati precari.E' quanto rileva dache fotografa una minore disoccupazione, compensata da una “fabbrica” di lavoratori precari.Ora sono: è sempre più estesa l’area di disagio sociale che non accenna a restringersi. Crescono soprattutto gli occupati-precari: in un anno, dunque, è aumentato il lavoro non stabile per 197mila soggetti che vanno ad allargare la fascia di italiani a rischio. Ai “semplici” disoccupati – che hanno fatto registrare una diminuzione di 69mila unità – vanno aggiunte ampie fasce di, ma conche estendono la platea degli italiani in crisi.Si tratta di un'enorme "area di disagio": ai, bisogna sommare anzitutto i contratti di lavoro a tempo determinato, sia quelli part time (900mila persone) sia quelli a orario pieno (2 milioni); vanno poi considerati i lavoratori autonomi part time (722mila), i collaboratori (251mila) e i contratti a tempo indeterminato part time (2,68 milioni).per creare lavoro stabile" - ha commentato il