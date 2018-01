Incidente Pioltello, RFI ha incontrato le organizzazioni sindacali

(Teleborsa) - Resta interrotta la circolazione ferroviaria nell'area di Pioltello, teatro dell' incidente ferroviario del 25 gennaio scorso.In attesa delle conclusioni delle indagini in corso e nel pieno rispetto del lavoro dell’Autorità giudiziaria,(RFI) e le organizzazioni sindacalihanno condiviso e ribadito l’importanza della sicurezza come missione fondamentale di tutti i processi produttivi della Società.In tal senso le parti hanno confermato la validità del tavolo permanente per la sicurezza.Nel corso della riunione con le organizzazioni sindacali RFI ha comunicato che, dal momento del dissequestro da parte dell’Autorità Giudiziaria, saranno necessari circa quattro giorni per la riapertura completa della linea ferroviaria.