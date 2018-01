Lo smog soffoca città con appena 31 mq di verde a testa

(Teleborsa) - A favorire lo smog nelle città è l’effetto combinato dei cambiamenti climatici e della ridotta disponibilità di spazi verdi che concorrono a combattere lee gli inquinanti gassosi, ma in Italia ogni abitante dispone in città di appena 31 metri quadrati di verde urbano.con valori che vanno dai 22 di Torino ai 17,9 di Milano fino ai 13,6 di Napoli.E’ la fotografia scattata da una analisi della Coldiretti sulla base degli ultimi dati Istat relativi al verde urbano nelle città capoluogo . Il verde urbano in Italia – sottolinea la Coldiretti - copre appena il 2,7% del territorio comunale dei capoluoghi per oltre 564 milioni di metri quadrati. La presenza del verde è importante considerato che una pianta adulta è capace di catturare dall’aria dai 100 ai 250 grammi di polveri sottili, un ettaro di piante elimina circa 20 chili di polveri e smog in un anno.In questo contesto - sottolinea l'associazione dei coltivatori diretti - è positivo nel 2018 l’introduzione con l’ultima manovra del “quali terrazzi e giardini, anche condominiali. Si tratta – sostiene la Coldiretti di una "misura importante per favorire la diffusione di parchi e giardini in città capaci di catturare le polveri e di ridurre il livello di inquinamento".