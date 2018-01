Wall Street in pausa di riflessione dopo i recenti record

Apple

(Teleborsa) -d, mettendo a segno la quarta settimana consecutiva di guadagni spinti dall'ottimismo per il miglioramento della congiuntura globale e al positivo inizio della stagione delle trimestrali.A prevalere oggi, oltre a qualche presa di profitto, è lain vista di alcuni importanti appuntamenti della settimana. A cominciare dal. Scontato il nulla di fatto in materia di tassi, gli investitori tenteranno di anticipare ilche sarà adottato dalla Federal Reserve nell'anno da poco iniziato.Dal fronte corporate, invece, sono attese le trimestrali di alcuni colossi tecnologici quali. Nella precedente earnig season tutte queste società hanno ampiamente superato le attese degli analisti Attesa anche per ilPer quanto concerne l'agenda odierna, i redditi e i consumi degli americani sono aumentati, anche se questi ultimi hanno deluso le aspettative A pochi minuti dall'opening bell ilè invariato a 26.605,19 punti. Poco sotto la parità-0,10%, limature per(-0,18%), come per l'S&P 100 (-0,1%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,14%),(+0,82%),(+0,66%) e(+0,64%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,99%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,69%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,96%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,83%.(+3,24%),(+2,33%),(+1,71%) e(+1,49%).I più forti ribassi, invece, si verificano su-5,95%.In caduta libera, che affonda del 3,31%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,88%.