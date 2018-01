CNH Industrial torna in utile nel 2017

CNH Industrial

(Teleborsa) -ha annunciato i conti del 2017 che si chiudono consaliti del 10% a 27,36 miliardi di dollari.arriva a 313 milioni di dollari (rispetto al rosso di 249 milioni del 2016), con utile npari a 669 milioni di o 0,48 dollari per azione. L’indebitamento industriale netto si è ridotto a 0,9 miliardi di dollari in diminuzione di 1,7 miliardi di dollari e 0,7 miliardi di dollari rispetto al 30 settembre 2017 e al 31 dicembre 2016.Il Consiglio di Amministrazione intende proporre undi 0,14 euro per azione ordinaria, pari a circa 191 milioni di euro (circa 237 milioni di dollari), un aumento del 27%. Il Consiglio di Amministrazione proporrà anche di riautorizzare ed aumentare il programma di riacquisto di azioni di CNH Industrial a 700 milioni di dollariPer l'anno 2018, CNH Industrial si attende ricavi di vendita netti delle Attività Industriali tra 27 e 28 miliardi di dollari e un aumento del 30% del risultato diluito per azione adjusted, atteso tra 0,63 e 0,67 dollari. L’indebitamento netto industriale è atteso tra 0,8 e 1,0 miliardi di dollari.Gli investitori non prendono bene i conti. A Piazza Affari il titolo scivola dell'1,64%.