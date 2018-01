CNH sigla contratto di fornitura di 550 mezzi pesanti alla città di Abidjan in Costa d'Avorio

CNH Industrial

(Teleborsa) -, i brand globali rispettivamente di veicoli commerciali e di autobus di, la capitale finanziaria della, nell'Africa occidentale.. La commessa è destinata alle attività di. Il servizio post vendita per questi veicoli sarà fornito dalla società marocchina Groupe Premium, concessionaria IVECO per l’Africa occidentale.. L’accordo è stato siglato con l’ente di trasporto pubblico cittadino(Société des Transports Abidjanais) e consentirà all'operatore praticamente di raddoppiare le dimensioni della propria flotta di veicoli. L'ordine sarà composto da 400 autobus Crossway Low Entry con una lunghezza di 12 metri e da 50 autobus urbani Crealis da 18 metri alimentati a gas naturale compresso (CNG).o. Questo rappresenta un importante passo in avanti per la Repubblica della Costa d'Avorio grazie alle significative ricadute ambientali derivanti dall'adozione di autobus alimentati a gas naturale.Con il gas naturale, i livelli di emissione di particolato sono prossimi allo zero e quelli di ossido di azoto sono ridotti del 60% rispetto all'attuale limite normativo Euro VI. Anche i livelli di rumore sono ridotti del 50%, garantendo un funzionamento silenzioso per il conducente e per i passeggeri, nonché per i pedoni e i veicoli circostanti.