Diasorin, accordo con il Fisco per agevolazioni Patent Box

DiaSorin

(Teleborsa) -ha siglato l’accordo con l’Agenzia delle Entrate per l’accesso all’Questo è un regime fiscale elettivo introdotto dal Governo Italiano con la legge di stabilità del 2015, che concede(ridotta al 30% per il 2015 e al 40% per il 2016) dall'imposta sul reddito delle società, sia IRES che IRAP, dei redditi derivante dall’utilizzo delle cosiddette(know how, marchi e brevetti). Il regime è caratterizzato da un periodo dipermanenza obbligatoria dcon opzione rinnovabile.L’accordo siglato oggi si riferisce al: il beneficio fiscale per DiaSorin nel triennio 2015 – 2017 è stimato in un rangeL’importo dei tre anni sarà recuperato con la presentazione delle dichiarazioni nel corso del 2018 e sarà riflesso nel bilancio d’esercizio 2017. La quantificazione del beneficio fiscale per gli esercizi 2018 e 2019 avverrà in sede di redazione dei rispettivi bilanci d’esercizio.