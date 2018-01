Italiaonline annuncia la partnership con Salesforce

Italiaonline

Salesforce

(Teleborsa) -, annuncia una partnership con, società californiana quotata al NYSE, piattaforma di CRM in cloud, per gestire il turnaround dei sistemi informativi e dei processi ereditati dalla fusione con la. Il progetto prevede interventi su una serie di processi e sistemi informatici in origine nati per la gestione degli elenchi telefonici e negli anni adattati alla gestione dei nuovi prodotti digitali.Tutti i processi commerciali saranno completamente digitalizzati e accessibili in cloud grazie a Salesforce, i cui sistemi di CRM sono. E' previsto che il passaggio a Salesforce faccia fare un salto di qualità sia alle attività di vendita che a quelle di delivery dei prodotti, con evidenti benefici per i clienti PMI., Chief Technology Officer di Italiaonline, ha commentato: "Grazie a un partner comee a un processo di sviluppo della soluzione secondo il paradigma "agile", il turnaround sarà possibile in tempi rapidi e con la massima efficacia. Inoltre, stiamo valutando una collaborazione ulteriore conalle imprese nostre clienti che necessitano di un cambiamento in chiave digitale dei loro processi aziendali”."Una delle maggiori sfide che le aziende si trovano ad affrontare, oggi, è quella di offrire ai propri clienti il miglior servizio possibile che garantisca un'esperienza memorabile e altamente personalizzata, su tutti i canali e in tutti i suoi aspetti", aggiunge."In questo senso, Salesforce supporterà Italiaonline nel necessario allineamento dei processi interni in un'ottica di trasformazione digitale a 360 gradi e le consentirà di continuare a soddisfare le aspettative dei suoi clienti con un servizio sempre più di qualità e sempre più coerente con la mission e l'immagine del brand, a tutti i livelli".