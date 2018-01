Made in Italy e molti prodotti DOP bocciati dall'etichetta semaforo

(Teleborsa) - Lsugli alimenti che si sta diffondendo in Europapiù che altri paesi,a denominazione di origine (Dop).La denuncia arriva dalall’incontro “L’etichetta alimentare corretta che informa senza fuorviare”.Coldiretti si è unita ad una, che si è estesa a tutta l’Unione con unadi cui fanno parte uneuropei e sostenuta anche dal(l’Organizzazione degli agricoltori e delle cooperative agroalimentari europee), dall’associazione dei produttori di zucchero europei (CEFS) e dall’Associazione Europea dei prodotti lattiero caseari (EDA).Per l’Italia ad essereci sono tra gli altri le prime tre specialità DOP Made in Italy più vendute in Italia e all’estero come il, ma si arriva addirittura a colpire anche, considerato il simbolo della dieta mediterranea."L’Unione Europea deve intervenire per impedire unche finisce per escludere paradossalmente dalla dieta alimenti sani e naturali che da secoli sono presenti sulle tavole per favorire prodotti artificiali di cui in alcuni casi non è nota neanche la ricetta”, ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo, nel denunciare “leprovocate dal sistema di informazione visiva che fino a ora è stato adottato con formule diverse in Gran Bretagna e Francia".