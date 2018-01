Opening bell stonata a Wall Street

Apple

(Teleborsa) - Avvio con il segno meno per la borsa diche si allinea al rosso delle principali borse del Vecchio Continente. Gli investitori sono concentrati sull'ennesimo allarme iPhone X lanciato dae la, in salita i prezzi delle case, mentre fra poco verrà svelato il dato sulla fiducia consumatori di gennaio.Tra gli indici a stelle e strisce, ilche accusa una discesa dello 0,90%. Sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità loche retrocede dello 0,77%. Variazioni negative per il(-0,77%).del Dow Jones,(+0,59%) e(+0,54%). Le più forti vendite, invece, si abbattono su, che prosegue le contrattazioni a -3,62%.per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,06%.



Preda dei venditori McDonald's, con un decremento dell'1,48%.



Si concentrano le vendite su Apple, che soffre un calo dell'1,21%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, Wynn Resorts (+1,97%), Ebay (+1,12%), Monster Beverage (+0,97%) e The Kraft Heinz (+0,88%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Express Scripts, che prosegue le contrattazioni a -8,45%.



In caduta libera Maxim, che affonda del 5,44%.



Pesante Paccar, che segna una discesa di ben -3,99 punti percentuali.



Seduta drammatica per Align Technology, che crolla del 3,58%.