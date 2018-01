Piaggio sviluppa rete Motoplex e raggiunge traguardo 300 store nel mondo

Piaggio

(Teleborsa) -prosegue lo, i flagship multibrand del Gruppo Piaggio che offrono in un’unica location la contemporanea presenza dei principali marchi del Gruppo (Vespa, Piaggio, Aprilia e Moto Guzzi).In soli tre anni, infatti, è stato, come miglioramento e parziale sostituzione della rete distributiva tradizionale.L’importante milestone è stata raggiunta con la, una tra le città più vivaci e in continua crescita dell’oriente e polo finanziario strategico a livello internazionale. L’apertura di Hong Kong segue a stretto giro l’inaugurazione del, nel sub continente indiano, avvenuta la scorsa settimana alla presenza dell’home minister dello Stato del Karnataka, Sri Ramalinga Reddy.Tra i Motoplex aperti negli ultimi mesi nel mondo si ricordano i, e restando in Europa in, a, capitale della Repubblica Ceca, a, capitale della Romania, e, capitale della Bulgaria. Oltreoceano, in America Latina, si segnalano tra le principali inaugurazioni quella di, capitale dell’Argentina, di, capitale dell’Uruguay, e diprima città dell’omonima nazione. In area asiatica sono stati aperti Motoplex a, capitale della Malesia, nella città-stato die nella città indiana di. Infine in Australia a, la seconda città più popolosa del continente.