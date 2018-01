TIM in rally su notizie separazione rete

Telecom Italia

FTSE MIB

(Teleborsa) -, che troneggia fra i titoli delcon un. A sostenere i corsi azionari contribuiscono le voci relative alla sospirata separazione della rete.Secondo doiverse fonti finanziarie,per presentare un, che possa garantire la qualità e terzietà della stessa di fronte a tutti gli operatori di tlc.Il piano prevede lo, dalla centrale all'utenza domestica, sia per il rame che per la fibra, e la sua. Nella società verrebbero conferiti circa 20 mila dipendenti e l'AgCom avrebbe la facoltà di nominare un consigliere nel board.Il piano risponderebbe alle, cui dovrebbe essere presentato dallo stesso Genish il prossimo 7 febbraio, in occasione di un incontro già programmato.Frattanto, il titolo Telecom italia in Borsa segna un prezzo di 0,7308 euro (+2,38%). Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 0,7431 e successiva a 0,7711. Supporto a 0,7151.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)