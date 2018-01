Auto, spesi oltre 50 miliardi nel 2017 per acquisto benzina e gasolio

(Teleborsa) -. E’ questa laper acquistare benzina e gasolio auto.Quella per l’acquisto di carburanti è la voce di spesa più elevata per gli utilizzatori di autoveicoli italiani, secondo un’elaborazione compiuta dal(CSP) su dati ufficiali sui consumi e sui prezzi dei carburanti diffusi dal, infatti,che il CSP, per il 2017, ha stimato in 49,4 miliardi e per la manutenzione e le riparazioni che nel 2017 hanno generato un esborso di 41,6 miliardi.dagli italiani per benzina e gasolio auto(+5,3%)., che anzi sono in calo dell’1,9%, ma dalla "" che ha portato il prezzo medio ponderato per la benzina da 1,443 euro del 2016 a 1,528 euro del 2017 con incremento del 5,9%, mentre il prezzo medio ponderato del gasolio è passato da 1,281 euro del 2016 a 1,383 euro del 2017 con un incremento dell’8%.La spesa per l’acquisto di benzina e gasolio auto in Italia è particolarmente elevata per la. Dei, mentre alla produzione e alla distribuzione dei prodotti petroliferi di benzina e gasolio sono andati 19,5 miliardi.