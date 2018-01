Autostrade, Mazzoncini1 (FS): "Puntiamo a elettrificare le strade Anas"

(Teleborsa) - Il numero uno del gruppo FS,, ha grandi progetti per recentemente integrata nell'ambito del gruppo ferroviario , ed illustra i mille vantaggi dell'integrazione parlando dell'Nel corso del Convegno "Open Italy" organizzato da Enel ed Aifi, Mazzoncini ha spiegato che pensa ad una "partendo dagli esperimenti del Nord Europa per elettrificare le strade" ed ha aggiuntoL'idea di elettrificare le strade e favorire la circolazione dei veicoli elettrici è nata dalla considerazione che, dove oggi viaggia appena il 7%". Poi il manager dlele Ferrovie ha sottolineato che "in Svezia, ad esempio, stanno studiando un sistema di elettrificazione delle autostrade per far viaggiare camion elettrici, ma per favorire un sistema di elettrificazione bisogna ridurre il più possibile l'equipaggiamento di bordo dei camion".Mazzoncini prevede almenoconcessi a più pilot, prima di far partire il progetto "seriamente" con quello che verrà selezionato come il sistema migliore.Poi, ha concluso che