Banche, EBA: stress test su 48 Istituti europei. Risultati il 2 novembre

(Teleborsa) - Gli stress test 2018 entrano nel vivo. Li cui, di cui 33 appartenenti a Paesi sotto la giurisdizione del Single supervisory mechanism (SSM), la vigilanza della Banca Centrale Europea. Tali banche, spiega l'EBA, coprono circa il 70% del totale delle attività del settore bancario dell'Area euro, degli Stati membri dell'Unione Europea e della Norvegia.Sempre oggi l'Authority ha pubblicato gliper lo svolgimento dei test.Quello di base è in linea con le previsioni rilasciate a dicembre dalla Banca Centrale Europea mentre, considerati attualmente come le minacce più rilevanti per la stabilità del settore bancario dell'UE.Tali rischi sono:, cosa che determinerebbe un inasprimento delle condizioni finanziarie anche in Europa;. Tale feedback negativo riguarderebbe soprattutto le banche dei Paesi che affrontano sfide strutturali nel loro settore bancario;e maggiore incertezza politica;con potenziali ricadute sul più ampio sistema finanziario.Nello scenario avverso viene ipotizzato per l'UE unLe banche italiane oggetto degli stress test sono