Digital Magics corre sulle ali degli orientamenti strategici 2018

(Teleborsa) - Balzo diche alla borsa di Milano sale del 2,63%. Gli investitori sembrano aver accolto con favore gliche il business incubator quotato sul mercatoha presentato ieri 30 gennaio nel corso del "DIGITAL MAGICS INVESTOR DAY", organizzato in collaborazione con IR Top Consulting e Banca Akros – Gruppo, di cui 23 milioni investiti direttamente e 27,7 milioni da investitori terzi, e conta oggi 61 partecipazioni attive.Nel 2018 Digital Magics intende rafforzare l'attività di investimento in startup innovative, puntando in particolare al settore Artificial Intelligence e Impresa 4.0, oltre a consolidare e sviluppare nuove partnership strategiche. In particolare la Società perseguirà le linee strategiche così articolate:Valorizzazione e Incremento del Portafoglio Startup• 3,5 milioni di euro gli investimenti stimati per il 2018 (2,6 milioni di euro nel 2017):• nuove partnership istituzionali e consolidamento delle partnership strategiche• attivazione di nuovi programmi di accelerazioneAmpliamento del Programma "Open Innovation"• lancio di 10 nuovi programmi nel 2018• supporto e presenza per nuove aperture dei campus di coworking Talent Garden e nuove partnership internazionali.e consolidare l'integrazione delle sei sedi già esistenti a Milano, Roma, Napoli, Palermo, Bari, Padova. Insieme a Talent Garden, saranno avviate nuove sedi all'estero anche con il supporto di partnership internazionali.