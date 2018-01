GPI si rafforza in Europa

GPI

(Teleborsa) -, società quotata supartner tecnologico di riferimento nel mercato della Sanità e del Sociale,per la distribuzione del proprio portafoglio di offerta in Polonia. Argentea è azienda accreditata e certificata presso il Consorzio Bancomat e vanta un significativo know-how nel campo dello sviluppo di soluzioni e servizi innovativi per i pagamenti elettronici.La nascita divede la partecipazione in qualità di socio e partner tecnologico strategico di Castles Technology Europe , primario costruttore di sistemi per i pagamenti elettronici.Il capitale sociale diè pari a 60mila zloty (circa 15mila euro);Argentea sp. z.o.o. avrà la missione di promuovere il portafoglio di soluzioni e servizi per i pagamenti elettronici nell'area Nord/Est Europa.A Piazza Affari, il titolo disale dello 0,46%.