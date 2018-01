Lavoro, aumento record occupazione nelle piccole imprese

(Teleborsa) - Artigiani e piccole imprese hanno fatto la loro parte sul fronte del lavoro anche nel 2017.Nell'anno che si è da poco concluso, l'occupazione è cresciuta del 2,7% e(+3,7%)(+2,1%). Un risultato che nemmeno la previsione più rosea poteva prospettare. Addirittura superiore al +2,4% del 2016 e al +2,3% del 2015. Portando al, alla vigilia dell’entrata in vigore del pacchetto di riforme che hanno profondamente modificato la disciplina del lavoro in Italia.. A conferma che, a dispetto del ricorrente pessimismo, nel nostro Paese il rischio di una ripresa economica senza occupazione sembra fugato.A rilevarlo l', curato dal Centro studi della Confederazione, che proprio da dicembre 2014 analizza mensilmente l’andamento dell’occupazione in un campione di circa 20mila imprese associate con quasi 133mila addetti.Per la CNA il rafforzamento del quadro macro-economico italiano si è senza dubbio "riflesso in un aumento significativo" delle assunzioni nelle imprese artigianali, piccole e medie. Negli ultimi dodici mesi il numero di contratti attivati in queste tipologie d’impresa è cresciuto del 26,6% rispetto al 2016. "A trainare tale avanzata i contratti flessibili". A fronte di un calo del 5,7% delle assunzioni a tempo indeterminato, infatti, il lavoro intermittente è salito del 231,1% (soprattutto per l’abolizione dei voucher), l’apprendistato del 23,3% e il tempo determinato del 23,2%., nell’apprendistato l’incremento è risultato del 68,3% e nel lavoro intermittente del 15% mentre risultano in calo del 14,4% i dipendenti a tempo indeterminato.Nel complesso, però, il tempo indeterminato rappresenta ancora la fetta più importante dell’occupazione nelle piccole imprese (68,5%), seguito da tempo indeterminato (19,7%, marcando un aumento 14,1%), apprendistato (9,1%, +3,3%) e lavoro intermittente (2,6%, +0,1%).