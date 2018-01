Mercati in stand-by in attesa del FOMC

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -Gli investitori rimangono in attesa della riunione delche terminerà oggi 31 gennaio con l'annuncio dei tassi d'interesse negli States.Banche in primo piano dopo che ieri 30 gennaio la commissione banche, pur non arrivando a un accordo su una relazione unitaria ha presentato un documento di maggioranza approvato con 19 voti favorevoli e 15 contrari., le vendite al dettaglio in Germania sono scivolate oltre le attese , mentre in Italia il tasso di disoccupazione di dicembre in Italia si è ridotto leggermente. Stabile, invece, la disoccupazione dell'Eurozona . Nel pomeriggio, negli States invece, l’attenzione sarà rivolta al PMI Chicago e alla stima ADP sull'occupazione, che precede il tasso di disoccupazione USA previsto per venerdì 2 febbraio.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,245. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,41%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,56%.piattache tiene la parità. Senza spuntiche non evidenzia significative variazioni sui prezzi.avanza dello 0,13%.per il listino milanese con ilche scivola dello 0,16% Depresso anche il, che scambia sotto i livelli della vigilia in calo dello 0,16%.Tra lea grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,21%.Tonica, che riflette un moderato aumento dello 0,92%.in avanti perche mostra un progresso dello 0,71%., che cresce di un modesto +0,64%invece, si abbattono suche continua le contrattazioni a -3,63%, continuando sulla scia ribassista di ieri 30 gennaio, quando il titolo è crollato. Gli investitori non hanno apprezzato il Piano Industriale suche registra un ribasso dell'1,93%.per, che mostra una perdita dell'1,44%., che accusa un calo dell'1,41%.che ieri ha rivelato i conti. Il gruppo è tornato in utile nel 2017 i diche punta a incassare almeno 115 milioni dalla raccolta pubblicitaria per i Mondiali di Russia 2018.