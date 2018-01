Nel sommerso lavorano oltre 3 milioni di persone

(Teleborsa) - Più lavoro nero, così: oltre 3,3 milioni i lavoratori vessati in tutti i settori produttivi del Paese. Il salario medio orario scende da 16 euro a 8. Evasione tributaria e contributiva a quota 107,7 miliardi , quattro volte la manovra approvata il mese scorso.È così che in Italia l’economia sommersa ha sfruttato la crisi stringendo nella sua morsa la parte più esposta e meno difesa: i lavoratori che ag causa della difficoltà hanno accettato un lavoro a ogni costo., portando cosi a oltre 3,3 milioni i lavoratori che vivono in questo cono d’ombra non monitorato.I dati allarmanti emergono dal"Negato, irregolare, sommerso: il lato oscuro del lavoro" presentato a Roma, secondo cui le imprese che ricorrono al lavoro irregolare riducono il costo del lavoro di oltre il 50% mettendo spesso fuori mercato le aziende che operano nella legalità.Fra le voci più rilevanti dell’evasione si distingue quella relativa all'che sfiora i 36 miliardi di euro e quella da mancato gettito dell'derivante da lavoro e impresa, pari a 35 miliardi di euro. La solafa registrare una mancata contribuzione di 8,5 miliardi. Il mancato versamento dei contributi risulta pari a 2,5 miliardi per il lavoratore dipendente e a 8,2 per il datore di lavoro."Attraverso questo focus – afferma– denunciamo ancora una volta e diciamo basta a chi ottiene vantaggio competitivo attraverso il taglio irregolare del costo del lavoro che vuol dire diritti negati e lavoratori sfruttati. Se le, qui fotografiamo un'area grigia molto più ampia che interessa le tantissime false imprese di tutti settori produttivi che offrono lavoro irregolare e sommerso a oltre 3,3 milioni di persone".