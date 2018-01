Piazza Affari cauta con le altre borse europee aspettando indicazioni dalla Fed

S&P-500

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia, mentre Wall Street si muove in frazionale rialzo (+0,19%).che non dovrebbe annunciare modifiche ai tassi, ma darà qualche delucidazione su come si muoverà nei prossimi mesi . Intanto, proprio oggi il dato sugli occupati di ADP ha confermato un mercato del lavoro in splendida forma, a due giorni dalla pubblicazione del Job Report venerdì 2 febbraio.dopo che la commissione banche ha presentato un documento di maggioranza approvato con 19 voti favorevoli e 15 contrari.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,20%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.341,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla dell'1,62%, scendendo fino a 64,5 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 133 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,02%.poco mossa, che lima lo 0,06%, mentre scivola, con un netto svantaggio dello 0,82%, e resta ferma, che segna un quasi nulla di fatto.A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 23.492 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 25.875 punti. Senza direzione il(+0,16%), come il FTSE Italia Star (-0,1%).In luce sul listino milanese i comparti(+1,53%),(+1,15%) e(+0,88%). Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti(-1,54%),(-0,99%) e(-0,48%).di Milano, troviamo(+1,85%), dopo l'annuncio di due acquisizioni . e in un settore delle utilities complessivamente ben comprato, dove brilla anche(+0,85%).Forti(+0,94%) e(+0,87%).La peggiore anche oggi è, che scivola di oltre il 2%, sulla scia del piano presentato la vigilia In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,74%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,62%.scende dell'1,49%.