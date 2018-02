Agricoltura 4.0, la ricetta per un settore innovativo e competitivo

(Teleborsa) - E' essenziale che l'ed iltornino, più efficace e con regole davvero comuni. Lo ha detto il componente di giunta di Confagricoltura,intervenendo al convegno inaugurale di Fieragricola ”Futuro primario. Dalla politica agricola comune all’agricoltura 4.0, le"."In primo luogo - ha spiegato Emo Capodilista - c’è il rischio che la definizione del quadro finanziario pluriennale dell’UE, che si inizierà a discutere quest’anno, possa determinare, anche a causa degli, un ridimensionamento delle risorse comunitarie per la PAC. Una ipotesi, questa, ovviamente tutta da scongiurare".Secondo Confagricoltura, alcuni aspetti della impostazione della riforma “post 2020” annunciati dalla"sono condivisibili". Altri "lo sono decisamente meno", come il new delivering system, che "rischia di aprire la strada ad una rinazionalizzazione della PAC e le misure che dovrebbero ridistribuire il sostegno diretto dalle aziende di maggiore a quelle di piccola dimensione".Al tempo stesso - continua la Confederazione - possono essere "migliorati significativamente" gli attuali strumenti della PAC, orientandoli verso una, come i pagamenti diretti che sono concessi agli agricoltori con un sistema troppo complesso, a partire dalle regole per il cosiddetto “inverdimento” alla gestione dei “titoli” di pagamento che sono assegnati su base individuale e storica. Altresì vanno "combattute le pratiche sleali" che spesso sono a danno delle imprese agricole e per le quali va previsto un inquadramento a livello UE."Solo l’innovazione - ha detto il rappresentante di Confagricoltura - può risolvere i problemi concreti delle imprese e soprattutto rilanciare la loro competitività e contribuire anche a cogliere le sfide globali, dalla sicurezza alimentare al cambiamento climatico".