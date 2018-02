Bio-on anticipa al 3 aprile apertura del nuovo centro ricerca

Bio-on

(Teleborsa) - "Abbiamo deciso di accelerare lo sviluppo dei nuovi laboratori di ricerca per far fronte all'elevato numero di richieste di bioplastiche speciali che ci arrivano da tutto il mondo" E' quanto rivelato da, Presidente e CEO di(Bologna).. Un investimento che si aggiunge ai 20 milioni di euro che Bio-on sta investendo nel nuovo impianto di produzione.Tutte le(poli-idrossi-alcanoati); possono sostituire numerosi polimeri tradizionali oggi ottenuti con processi petrolchimici utilizzando idrocarburi; garantiscono le medesime proprietà termo-meccaniche delle plastiche tradizionali col vantaggio di essere completamente eco sostenibili e al 100% biodegradabili in modo naturale."Bio-on è la prima azienda al mondo ad offrire una soluzione industriale completa "full biodegradabile", fondamentale per affrontare gli enormi problemi dell'inquinamento globale che non potranno essere risolti attraverso il riciclo - ha concluso