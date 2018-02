CNH sigla due alleanze strategiche con Microsoft e Monsanto

CNH Industrial

Microsoft

Monsanto Company

(Teleborsa) -, conper i veicoli industriali connessi e con The Climate Corporation per la condivisione dei dati a due vie.hanno annunciano una collaborazione strategica per ridefinire il mondo dei veicoli industriali connessi. Si tratta di un nuovo progetto di trasformazione digitale, unarivolta ai clienti deiglobali di CNH Industrial - Case IH, New Holland Agriculture, ed IVECO - che sfruttagrazie alla. I dati ottenuti dai veicoli connessi saranno utilizzati sia per ottimizzare leattività commerciali sia per liberare nuovi flussi di entrate. L'obiettivo è dotare le macchine agricole di nuova generazione con innovative tecnologie di connettività per garantire agli utilizzatori una serie di servizi a valore aggiunto., un’affiliata disi propone di fornire, sempre ai clienti dei brand agricoli Case IH e New Holland Agriculture, servizi ditra le piattaforme per l’agricoltura di precisionee la piattaforma per l’agricoltura digitale leader di mercatodi The Climate Corporation. L'accordo prevede una, dettagliata e in tempo reale dei dati relativi ai macchinari, con l'intento diIl titolo CNH Industrial questa mattina è partito in frazionale rialzo a Piazza Affari dove guadagna lo 0,55%.