ISTAT, nel 2016 ricchezza non finanziaria a 9.561 miliardi

(Teleborsa) - Nel 2016 ilpossedute dall’insieme dei settori istituzionali in Italia (famiglie, società e amministrazioni pubbliche)Oltre; quelli residenziali pesano per il 60% e quelli non residenziali per più del 24%. Gli altri beni di capitale fisso, materiale e immateriale rappresentano più del 9% mentre le scorte pesano circa il 4%, i terreni agricoli meno del 3% del totale.Lo comunica l'ISTAT, spiegando che. La discesa dei prezzi sul mercato immobiliare residenziale che si registra dal 2012 ha indotto una, con una conseguente contrazione del valore della ricchezza abitativa (-1,7% in media annua); nel 2016 la tendenza negativa è rallentata (-1,3%)., le famiglie produttrici circa il 30% e le amministrazioni pubbliche circa l’11% del totale.Nel 2016 l, per il 14% dalle Amministrazioni pubbliche e per circa il 10% dalle famiglie.Nello stesso anno, il 92% delle scorte è in possesso delle società non finanziarie.